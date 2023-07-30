Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in göreve başladığı günden bu yana tam kapasite çalışmaya devam eden belediye birimleri, temizlikten kültür ve sosyal hizmetlere, fen işlerinden park bahçeye kadar her alanda büyük bir motivasyonla çalışmalarını sürdürüyor.

Daha yeşil bir Sarıkaya için çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, Fatih Mahallesinde park yapım işine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel yaptığı açıklamada; “Tamamlanan, devam eden ve hayata geçirilecek olan yeşil alan projeleriyle birlikte vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri, çocukların gönüllerince koşup oyun oynayabilecekleri, gençlerimizin spor yapabilecekleri ve sohbet edebilecekleri alanları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Fatih Mahallemizde başlatmış olduğumuz park yapım çalışmamız aralıksız olarak devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde benzer projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Fatih Mahallesinde yapılan Park’ın ilçemize ve mahalle halkına hayırlı olmasını diliyorum“ dedi. Alpaslan Demir