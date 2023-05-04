Yozgat Şehir Hastanesi’nde Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Hastane Kalite ve Verimlilik Birimi ve ilgili birim sorumlularının katıldığı sağlıkta daha iyi hizmet verebilmek için Kurum içinde 5 gün süren öz değerlendirme ve bina turu yapıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan yaptığı açıklamada “Yozgat’a daha verimli Sağlık hizmeti için iç denetimlerimiz periyodik olarak devam edecektir” dedi. 5 gün süren denetimlerde personel yeterliliği, hasta ve hasta güvenliği, hasta bakımı, teknik altyapı yeterliliği, güvenlik hizmetleri, çalışan güvenliği, atık hizmetleri, temizlik, acil durumlarda izlenecek çalışmalar bir dizi denetimlerle soru cevap ve yerinde tespitle rapor oluşturuldu.

Başhekim Kozan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yozgat’ta sağlık alanında hizmetimizi daha verimli hale getirmek için düzenli olarak iç denetimler yapıyoruz. Birim sorumlularımız 5 gün boyunca hastane içerisinde denetimlerini sürdürdü. Evrak otomasyonundan, personel yeterliliği, teknik altyapı ve bir çok alanda daha verimli çalışmaların oluşturulması hedefiyle raporlarımızı tuttuk. 5 gün boyunca hastanemizin her yanında yapılan denetimlerde oluşturduğumuz bu raporlar, oluşturacağımız heyet tarafınca incelenecek, tespit edilen eksiklikler üzerinde durulacak ve ivedilikle iyileştirme çalışması yapacağız. Akabinde ise tüm konular üzerinde gereken çalışmaları yapacağız. Denetimlere katılan personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” Haber Merkezi