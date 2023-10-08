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Çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak, görüntü kirliliğine son vermek, sel ve taşkın riskinin önüne geçmek amacıyla dere temizliği çalışmalarına başlayan Belediye ekipleri ilçe merkezinde yaklaşık 4,5 km'lik hat üzerinde açıkta kalan derenin temizliğini kısa süre içerisinde tamamlayacak.

Yapılan temizlik çalışmasıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İş planımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derelerimizi her türlü kirlilikten arındırarak halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve yağışlar öncesinde dere yatağında biriken yığıntılar sebebiyle oluşabilecek sel ve taşkın riskinin önüne geçmek için bugün itibariyle dere temizlik çalışmalarımıza başladık. Özel iş makinalarıyla yapılan temizlik çalışması program çerçevesinde önümüzdeki günlerde de devam edecektir” dedi. (Yasin Nazım Kayhan)