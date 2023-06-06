Boğazlıyan Belediyesi tarafından ilçede ve mahallelerde başlatılan kilitli parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Birçok yatırımın gerçekleştirildiği Boğazlıyan ilçesinde, belediye tarafından daha rahat bir ulaşım ağı için planlanan şekilde çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yapımı devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçe vatandaşlarına ulaşım kolaylığı sağlanacağını belirtti.

Kilitli Parke çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Coşar, “2023 yol çalışmaları kapsamında belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimiz çalışmalar içinde kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile ilçemizde yol sorunlarını iyileştireceğiz” dedi.

İlçenin bütün mahallelerinde gerekli çalışmayı yapacaklarını belirten Coşar, “İlçemizin yol sıkıntılarını en aza indirmek için elimizden gelen en iyi çalışmayı sergileyeceğiz. Yatırımlarımızı gerçekleştirirken, daha rahat bir ulaşım ağı için planladığımız şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şimdiden yapılan yollarımız ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Zekiye Doğan