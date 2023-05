Vali Polat, KOP destekleriyle Sorgun Aşağıkarakaya Barajı'nda kapalı sulama sistemine geçileceğini belirtti.

Sulamaya yönelik yapılan her projenin kapalı devre sistemi olması gerektiğini vurgulayan Polat, "Su kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanmamız lazım. KOP, ilimizde birçok projeye destek sağlamaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Polat yaptığı açıklamada; “Topçu Göletinde ki suyun getirilmesinde de sağ olsun KOP Desteği ile yapmıştık. Yaklaşık on milyon üzerinde bize destek vermişti. Özel idaremize teşekkür ederiz, KOP Başkanımızın şahsına tüm KOP çalışan arkadaşlarımıza, bakanımıza teşekkür ediyoruz. Biz şu an tarım ile ilgili imzayı attık ama KOP başkanım söyledi 300 milyon üzerinde destek almış yiğitler şehri Yozgat. 300 milyon verilen yatırım miktarı. Bunun yansımasının çok fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle tarımsal alt yapı kaynaklarımız, kıt olan su kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanmamız lazım. Hep söylüyoruz DSİ’mizin, Özel İdaremizin, KOP Başkanlarımızın artık yapılan her projenin kapalı devre sistemi olması lazım, mevcutu az olan su kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmamız lazım. Sadece tarımsal alt yapı değil şu an milli eğitime de destek veriyor, sosyal yaşamda da Topçu Göletine destek veren KOP Yerköy jeotermal kaynakların son sisteme gelmesine de KOP destek veriyor. Termal kaynakların bir araya gelip otomasyon şekline getireceğiz. İnşallah Yerköy’de dokunacağız. Yerköy sıcak suyu icraata döküldüğünü, sahaya yansıdığını hep beraber göreceğiz inşallah. Yiğitler Şehri Yozgat’a destek veriyorlar, daha çok vermeye de devam edecekler. Biz hep söylüyoruz devletimiz bütün imkanları milletimizin işlerine, hizmetlerine, tarımsal faaliyetlerine, sosyal faaliyetlerine, kültürel faaliyetlerine en iyi şekilde yapması için ön ayak olup, vatandaşlarımızın önünü açıyor. Eğitime zaten hepimiz hizmet etmek zorundayız. Birey olarak, anne baba olarak bu işin içerisinde olmamız lazım. Kurum ve kuruluşlarda il günden beri söylüyoruz eğitimin enindeyiz diye, Eğitim seviyesini, kalitesini fiziki anlamda şükür şu an hiçbir sorun yok şu otuz sekiz tane okul binamız yapılıyor. Eğitim kalitesine TEKNOFEST’TE birincilikler gelmeye başladı. Kayseri ortaokul finallerine şu an on iki okulumuz gidiyor. Geçmiş yılları olan yüzdeleri de alıyoruz gençlerimizin daha çok proje yaptığını, öğretmenlerimizin de o proje ile ilgili eğitimler verdiğini görüyoruz. ESER projesiyle buna ön ayak olmuştuk tabi sadece öğretmen değil fiziki olarak da ajansımız, devletimiz ve tüm kurum kuruluşlarımız destekliyor. En sonunda inşallah buradan öğrencilerimizin iyi bir üniversiteye gittiğini göreceğiz. Sayısal anlamda sayılarımızın arttığını göreceğiz. Sadece turizm değil tarım, hayvancılık, sosyal yaşam ve geçmişin bağlarına ulaşma Büyüknefes’de inşallah çalışmalara başlayacağız. Topyekun kalkınma olması lazım, yerelden kalkınma. Sadece resmi kurumlarımız değil Belediyelerimizle, STK’larımızla, basınımızla hedefe aynı yolda koşmamız lazım. Bu hedefe beraber yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, KOP Başkanımıza teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu proje bedelinin 24 milyon lira olduğunu ve 2 bin 195 dekar alanın sulanacağını ifade etti.

Karakoyunlu yaptığı açıklamada; “KOP Bölge kalkınma idaresi olarak 2016 yılından itibaren Yozgat’ın da dahil olduğu sekiz il içerisinde bölge kalkınma idaresi faaliyetleri yürütüyoruz. Bu kapsamda merkezden planlanan işlerin dışında yerelden de kalkınmaya destek olacak faaliyetlerin yürütülebileceği anlayışı ile bölgemizdeki sorunları tespit etmeye, o sorunlara ilişkin olarak çözüm yollarını bulmaya, burada yereldeki otoriterlerle işbirliği içerisinde kırsal kalkınmanın yerelden başlayan unsurlarını telafi etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda, bugüne kadar Yozgat’a yaklaşık beş altı yıl içerisinde üç yüz milyon civarında bir bütçeyi aktarmış bulunmaktayız. Bu bütçe içerisinde tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa sulamaya kadar pek çok proje yer almakta. Bu kapsamda Sayın Valim sizlerin de tensipleriyle birlikte Sorgun ilçemizin Aşağıkarakaya Göleti’nin kapalı sistem sulama tesisinin projesini gerçekleştirmek üzere bugün burada bulunuyoruz. Projemizin bugün hayata geçirilmesi için bir imza töreni gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da inşallah yılsonuna kadar sulama sisteminin devreye girmesi susuz tarımın sulu tarıma çevrilmesi ile ilgili bir projeyi daha hayata geçirmiş olacağız. Bu çiftçilerimiz için bire iki, kimi yerde bire üç avantajlı ürün elde etmek, yüksek katma değerli ürün elde etmek anlamına geliyor. Bu da çiftçilerimizin daha fazla ürün elde etmesi, hem ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaları hem de yerelde çiftçimizin ekonomisine katkı sağlaması anlamına gelecek diye düşünüyoruz. İki bin yüz doksan beş hektarlık bir alanda yaklaşık yirmi dört milyon TL tutarında bir yatırım olacak” diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ise; “Aşağıkarakaya Barajı büyük bir gölet. Sulama hacmi, sulama haznesi güzel burada daha önce açık kanal sulamamız vardı. Özel İdare göleti burası dolayısıyla kapalı sisteme geçtiğimiz zaman yüzde kırk su tasarrufu olacak. Çiftçilerimizin ürün desteği değişecek inşallah güzel bir sonuç verecek. KOP’un projemize hibe desteği 24 Milyon lira. Güneş köyümüzde bir kapalı yer altı göl altı çalışmalarına başladık. Bir miktar fiyat artışları oldu inşallah onunda altından kalkacağız” ifadelerini kullandı. Zekiye Doğan / Alpaslan Demir