Batman’ın Sason ilçesinde yüksek dağların sarp kayalıklarında doğal olarak yetişen ve halk arasında "zuzubak" olarak bilinen şifalı ot, baharat olarak kullanılmasının yanı sıra birçok hastalığa iyi geldiği inancıyla yoğun talep görüyor. Zor koşullarda toplanan ve az miktarda elde edilebilen otun kilogram fiyatı bu yıl 10 bin TL’ye kadar yükseldi.

Sason’un Cobet Yaylası, Mereto ve Zoveser Dağları’nda ilkbaharla birlikte yeşeren zuzubak otu, bölgede yaşayan köylüler için önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar, bazen motorla, bazen de saatler süren yürüyüşle ulaşabildikleri kayalıklardan otları topluyor. Sarp arazideki zorlu toplama süreci nedeniyle günde en fazla bir kilo zuzubak toplanabiliyor.

Toplanan otlar, kaya tuzuyla birlikte tahtadan yapılmış özel hunilerde taşla dövülerek toz haline getiriliyor. Baharat olarak değerlendirilen ve salata, ayran, yoğurt gibi ürünlerde tüketilen zuzubak, Sason dışında İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden de yoğun talep alıyor.

Zuzubak toplayıcısı Muharrem Algan, “Biz bunu toplayabilmek için sabah saat 4’te kalkıyoruz. 5 saatlik yol yürüyerek ancak ulaşabiliyoruz. Toplaması çok zor, düşme tehlikesi yaşıyoruz. Günde bir kilo ancak toplayabiliyoruz. Çok talep var, hem bölgeden hem de diğer illerden sipariş geliyor,” dedi.

Şifalı özellikleriyle bilinen otun kilosunu 8 bin liradan sattığını belirten bir diğer üretici Sait Boğuş ise “Her yerden alıcı var, rağbet oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.