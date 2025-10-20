Wharton School mezunu Türk girişimci Dağlar Çizmeci, Nasdaq’ta işlem yapan ilk şirketini E-Trade’e sattıktan sonra Türkiye’de ACT Airlines ve myTECHNIC gibi başarılı havacılık firmalarını kurdu. 2015’te Londra’ya taşınarak EH Global Capital platformunu kuran Çizmeci, bugün havacılık, teknoloji ve finans alanlarında uluslararası yatırımlarını sürdürüyor. 2015 yılında Wharton tarafından “40 Yaş Altı 40 Başarılı Mezun” ödülüne layık görüldü

Havacılık, lojistik ve finans sektörlerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan iş insanı Dağlar Çizmeci, uluslararası arenada başarılarıyla öne çıkan Türk girişimciler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca birçok farklı sektörde kurucu, yönetici ve yatırımcı olarak görev yapan Çizmeci, bugün de Londra merkezli şirketleriyle iş dünyasındaki etkinliğini sürdürüyor.

1997 Yılında Şirket Kurdu

Dağlar Çizmeci, dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Wharton School’dan mezun olduktan sonra 1997 yılında ilk şirketini kurarak iş hayatına adım attı. Bu girişim, Nasdaq’ta hisse senedi alım satımı yapan bir finans şirketiydi. Dot-com döneminin en yoğun yıllarında, 2000 yılında şirketin işlem hacmi aylık 5 milyar dolara yaklaşmıştı. Çizmeci, 2001 yılında bu şirketi ünlü finans kuruluşu E-Trade’e sattı.

2005 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de Lojistik Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çizmeci, akademik çalışmalarının ardından yeniden girişimcilik dünyasına yöneldi. İstanbul merkezli olarak kurduğu ACT Airlines adlı kargo havayolu şirketi ile myTECHNIC adlı uçak bakım ve mühendislik firmasını kısa sürede büyüttü. Bu iki şirket, Türkiye’de havacılık sektöründe öncü konuma ulaştıktan sonra, 2011 yılında stratejik bir yatırımcıya satıldı.

2015 yılında Londra’ya taşınan Dağlar Çizmeci, Çin merkezli HNA Group ile birlikte EH Global Capital adlı bir varlık yönetim platformu kurdu. Bu şirket, Avrupa genelinde toplam 1 milyar Euro’nun üzerinde işlem hacmine sahip yatırımlara danışmanlık yaptı.

Havacılık Şirketini Yönetiyor

Bugün Çizmeci, kurucusu olduğu havacılık şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam ediyor. Bunun yanı sıra, XR teknolojileri, gayrimenkul teknolojileri (Prop-Tech) ve demokratik servet yönetimi alanlarında faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapıyor.

Girişimcilik alanında birçok başarıya imza atan Çizmeci, 2015 yılında Wharton School tarafından verilen “40 Yaş Altı 40 Başarılı Mezun” ödülüne layık görüldü. Bu ödül, okulun en parlak ve etkili mezunlarını onurlandırmak amacıyla veriliyor.

İş dünyasındaki etkinliğinin yanı sıra sosyal ve profesyonel organizasyonlarda da aktif rol üstlenen Dağlar Çizmeci, City of London’s Guild of Entrepreneurs üyesi olup, geçmişte YPO Mayfair Chapter Başkanı, halen ise YPO Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.