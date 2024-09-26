Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlikte, 15 dağcı Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla bin 840 metre yüksekliğindeki Gönül Dağı'na tırmandı.

Kırşehir il merkezinde toplanan dağcılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait araçla Kaman'ın Demirli köyüne ulaştı. Yaklaşık 2,5 saatlik yürüyüşün ardından Gönül Dağı'nın zirvesine varan dağcılar, ilk olarak yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

Zirvede, bir dağcı beraberinde getirdiği sazıyla Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirdi. Diğer dağcılar da türkülere eşlik ederken, türküler bin 840 metre rakımlı zirvede yankılandı.



Gönül Dağı, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın köyü Yağmurlu ile Demirli köyü arasında yer alıyor ve bin 840 metre yüksekliği ile Kırşehir'in en yüksek noktası olma özelliğini taşıyor.