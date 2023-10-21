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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yozgat Aşağınohutlu Mahallesi’ndeki bir eve yapılan operasyonda yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Konu ile alakalı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan bilgilendirmede, “Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca; Terör Örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkartılması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldığı ve illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaparak Yozgat ilinde saklandığı tespit edilen Irak uyruklu (1) şüpheli şahıs 20 Ekim 2023 günü Yozgat Aşağınohutlu Mahallesindeki bir eve yapılan operasyonda yakalanıp gözaltına alınmıştır” denildi.

Bilgilendirmenin devamında, “Şüpheli şahsın saklandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca bugüne kadar yapılan operasyonlar ile DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne savaşçı temin eden ve örgütsel yapılanma içerisinde bulunan uyuyan hücrelere büyük bir darbe vurulmuş olup, terör örgütleri ile mücadeleye kararlılık ile devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi. (Melike Aslı Arslan)