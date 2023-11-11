Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında, kar yağışı sonrası yoğun trafik nedeniyle ulaşım aksadı, D-100 kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.
Bazı vatandaşlar bölgedeki otellere yönelirken bazıları da araçlarının içerisinde yolun açılmasını bekliyor.
Yolda kalan vatandaşlardan bazıları yolun ne zaman açılacağını bilmediklerini, bekleyişi sürdürdüklerini belirtirken bazıları da çocuklarıyla birlikte yolda kaldıklarını dile getirdi.
Kışlık lastiği olmayan araçların Çerkeş ilçesinden Kızılcahamam istikametine geçmesine izin verilmediği öğrenildi.