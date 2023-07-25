SORGED yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Özgeçmiş, kariyerinize başlarken yapacağınız başvurularda kendinizi doğru ve etkili anlatmak için en önemli araçtır” dedi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada, “Kendi yapınızı öğrenmek, başarılı olacağınız alanları netleştirmek, etkili ve doğru özgeçmiş hazırlamak ve mülakatlarda kendinizi olduğunuz gibi gösterecek rahatlığı yakalamak mı istiyorsunuz. İşte bu eğitim tam size göre” diye konuştu.

Eğitimin Hedeflerinden bahseden Başkan Uğuz şunları söyledi; Bu eğitimin hedefi; gençlere iş başvurularının kabul edilmesinde önemli rolü olan özgeçmişlerin nasıl etkili bir şekilde hazırlanabileceği ve iş görüşmelerinde nasıl başarılı olunabileceği ve hayallerindeki işe kabul edilmelerinin püf noktaları konusunda yardımcı olmaktır.

Eğitime kimler katılabilir. Üniversite Öğrencileri, Yeni mezunlar, İş arama sürecinde olanlar İş değiştirme niyetinde olan herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitimin İçerikleri Nelerdir. Özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar, Doğru özgeçmiş hazırlama teknikleri, Mülakatlarda başarıyı yakalama yöntemleri, Mülakatlarda gelebilecek kritik sorular, Etkili ve akılda kalıcı görüşme yapma teknikleri, Mülakat sonrası süreç Eğitim yaygın eğitim yöntemleri ile yapılacaktır. Eğitim 29 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 17.00'de bitecektir. Eğitim ücretsiz olup, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir. Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan