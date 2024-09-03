Türk gençliğini bir araya getirmek amacıyla kurulan TGB, 70 ilde ve 65 üniversitede örgütlenmiş olup, Atatürk’ün Bursa Nutku’nu rehber edinerek Cumhuriyet Devrimleri etrafında birleşen gençlerin ortak mücadele platformu olmayı hedeflemektedir.

TGB, yayılmacı ve sömürgeci güçlere karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu benimseyerek, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun devrimlerini savunmayı gençliğin en temel görevi olarak kabul etmektedir. Kuruluşundan bu yana, ülkemizin bağımsızlığına, birliğine ve cumhuriyet değerlerine yönelik her türlü tehdide karşı Türk gençliğini sağ-sol ayrımı gözetmeksizin vatan savunmasında birleştirme misyonunu üstlenmiştir.

TGB’NİN YAPISI VE YÖNETİMİ

TGB'nin mevcut başkanı Kayahan Çetin, örgütün liderliğini yürütmekte olup, Genel Sekreterlik görevini ise Aylin Kum üstlenmektedir. Bu isimler, TGB’nin temel prensipleri doğrultusunda örgütün stratejik kararlarını alarak, Türkiye genelindeki faaliyetlerini koordine etmektedir.

TGB, 2006 yılında 40 üniversiteden 65 öğrenci topluluğunun bir araya gelmesiyle kurulmuş olup, kısa sürede Türkiye genelinde geniş bir örgütlenme ağı kurmayı başarmıştır. TGB’nin çalışmalarında liseli gençlerin katılımını artırmak amacıyla 19 Ekim 2013 tarihinde kurulan Türkiye Liseliler Birliği de, yüzlerce lisede etkinlikler düzenleyerek TGB’nin hedeflerine katkı sağlamaktadır.

TGB’NİN EYLEMLERİ VE KAMUOYUNDAKİ YERİ

TGB, kuruluşundan bu yana çeşitli eylemlerle gündeme gelmiş, özellikle ABD’ye karşı düzenlediği protestolarla dikkat çekmiştir. TGB'nin en çok ses getiren eylemlerinden biri, İzmir limanına demirleyen ABD gemisi USS Wasp’ta görevli bir askerin başına çuval geçirilmesi olayıdır. Bu eylem, “Yankee go home” sloganlarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır. Benzer bir eylem, 2021 yılında İstanbul Sarayburnu Limanı’na demirleyen ABD’ye ait USS Mount Whitney gemisinde görevli askerlerin başına çuval geçirilmesiyle tekrarlanmıştır.

TGB, bu tür eylemlerle Türkiye’nin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. TGB yetkilileri, bu eylemlerin Türkiye’nin ulusal bağımsızlığını tehdit eden dış güçlere karşı bir duruş olduğunu ve bu duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmektedir.

SON EYLEM: SARAYBURNU'NDAKİ ÇUVAL OLAYI

ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney adlı amfibi komuta kontrol gemisi, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarayburnu Limanı’na demirledi. Gemi, İstanbul'da üç gün boyunca kalacak ve daha sonra Karadeniz’e açılacak tatbikata katılacaktı. Ancak, geminin limana demirlemesinin ardından TGB üyeleri, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!” notu düşüldü. TGB, bu eylemle ABD'nin Türkiye üzerindeki kaos planlarına, FETÖ ve PKK gibi taşeron örgütlerine ve Türkiye'yi kuşatmak isteyen tüm dış güçlere karşı bir kez daha net bir mesaj verdiklerini belirtti.

TGB’NİN MİSYONU VE HEDEFLERİ

TGB, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini ve cumhuriyet değerlerini savunmayı hedefleyen bir gençlik örgütüdür. Resmi internet sitesinde TGB, “Ulusal bağımsızlık amacı ve Cumhuriyet Devrimleri etrafında birleşmiş Türk gençliğinin ortak mücadele örgütü” olarak tanımlanmaktadır. TGB, Türk gençliğini sağ-sol ayrımı yapmadan vatan savunmasında birleştirmek amacıyla kurulmuştur ve bu misyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

TGB, Türkiye genelindeki yerel örgütlenmeleri ve süreli yayınları aracılığıyla gençliği bilinçlendirmeyi, ulusal bilinci güçlendirmeyi ve bağımsızlık mücadelesini daha geniş kitlelere yaymayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda düzenlediği eylemler ve etkinliklerle, Türkiye’nin ulusal egemenliğine yönelik tehditlere karşı gençliği harekete geçirmeye devam etmektedir.