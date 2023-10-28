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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun’da bir dizi törenler düzenlendi. Solo Türk gösterilerinin ardından Atatürk Onur Anıtı’nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Samsun Valiliği, Samsun Garnizon Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Anıt Şeref Defterini imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Aziz Atatürk, bugün 19 Mayıs 1919’da tam bu şehirde başlattığınız ve milletimizin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdığını günün 100. Yıldönümü. 100 yıl önce şahsınızın önderliğinde dedelerimiz ve ninelerimizin el birliği ile tohumlarının atıldığı cumhuriyetimizin bugün gölgesinde gençlerimizin huzur bulduğu, milletçe bir arada rahatça nefes aldığımız asırlık bir çınardır artık. Çevremizde kan ve gözyaşının eksik olmadığı tam da bu günlerde en büyük eserim dediğiniz cumhuriyetin bize sağladığı nimetlerin kıymetini daha iyi anlıyor, bu imkanı sağlayan başta siz olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükran ve milletle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız, şartsız halka verdiği egemenlik ile demokrasi, özgürlük ve eşitlik gibi tanımlarıyla ilk 100 yılını geride bırakırken, Türkiye Yüzyılı ülküsü ile 2’nci yüzyılına daha güçlü bir başlangıç için ilk adımlarını atmaktadır. Türkiye Yüzyılı’nda da hedefimiz cumhuriyetin ilk asrında olduğu gibi sizin gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır” dedi.

Tören, anıttaki programın ardından 1919 metrelik Türk Bayrağı eşliğindeki yürüyüş ile devam etti. Bando eşliğinde Atatürk Anıtı’nda başlayan yürüyüş; Cumhuriyet Caddesi, Lise Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin ardından 19 Mayıs Bulvarı’nı takiben Cumhuriyet Meydanı’nda sonlandı. Yürüyüşün ardından meydanda Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu’nun mini konseri gerçekleşti.

Etkinliklere ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar da katıldı.