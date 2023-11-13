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Cumhuriyetin 100. Yılında 100 fidan “Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" mottosuyla belirlenen ağaçlandırma alanında Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve yoğun öğrenci katılımı ile fidan ve lavantaların dikimi gerçekleştirdi.

Fidan dikme etkinliğinden konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ağaç dikmenin kültürümüzdeki yerine dikkat çekti.

Çevre duyarlılığını artırmak ve kampüs yerleşkelerimizin içerisindeki doğal yaşamın canlılığına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırarak, evlatlarımıza daha yeşil bir dünyayı miras bırakmak için fidanları toprakla buluşturduk. Önümüzdeki süreçte yeşillendirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha buraya gelip bu anlamlı etkinliğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Etkinliğe katkı veren kurum yetkililerine Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.