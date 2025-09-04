Türkiye’yi derinden sarsan olayda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın öldürülmesiyle ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Olayın faili olarak gözaltına alınan Mustafa Can Gül’ün kimliği, geçmişi ve cinayetin perde arkası kamuoyunda en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Mustafa Can Gül Kimdir?

Mustafa Can Gül, 2006 doğumlu ve 19 yaşında genç bir zanlıdır. Daha önce çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenilen Gül, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre garson olarak çalıştığı dönemde Savcı Ercan Kayhan ile tanışmıştır.

Mustafa Can Gül İle Savcı Ercan Kayhan Arasında Ne Yaşandı?

İddialara göre, yaklaşık 2 yıl önce Mustafa Can Gül’ün garson olarak çalıştığı işletmeye Savcı Kayhan sık sık müşteri olarak gidiyordu. Bu dönemde ikili arasında nedeni tam olarak bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Bu tartışma zamanla husumete dönüştü.

Olay günü ise Gül’ün akşam saatlerinde söz konusu işletmeye geldiği ve burada yaşanan gerginlik sonucu cinayetin işlendiği belirtildi.

Mustafa Can Gül’ün Sabıka Kaydı Var Mıydı?

Evet. Mustafa Can Gül’ün “kadına karşı şiddet”, “ısrarlı takip” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından adli sicil kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca zanlının, 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevinde tutuklu kaldığı da ortaya çıktı.

Cinayet Nasıl İşlendi?

Olay, akşam saatlerinde Mustafa Can Gül’ün bulunduğu işletmede yaşandı. Gül’ün elindeki suç aletiyle saldırdığı ve Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri olay yerine hızla intikal etti ve zanlı suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalandı.

Savcı Ercan Kayhan Kimdir? Nerede Görev Yapıyordu?

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Adliyesi’nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görev yapıyordu. Olayın ardından soruşturma için İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili de çalışmalara katıldı. Cinayet, yargı camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Mustafa Can Gül Neden Gündem Oldu?

Bu cinayet, bir yargı mensubunun görevi başında olmamakla birlikte, geçmişten gelen bir husumet nedeniyle hedef alınması açısından Türkiye gündemine oturdu. Özellikle zanlının genç yaşı, daha önceki sabıkaları ve cinayeti işleme şekli kamuoyunda tartışma yarattı.