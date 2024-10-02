Tartışmalı geçmişiyle dikkat çeken Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Gürlek, daha önce Adalet Bakan Yardımcılığı yapmış ve yargılandığı davalarla tanınan bir isim olarak öne çıkmıştır. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Yeni Zekeriya Öz" şeklinde tanımlanan Gürlek, özellikle muhaliflere yönelik verdiği cezalarla biliniyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay'a 3 ve Yargıtay'a 8 yeni üye seçti. HSK'nın yayımladığı kararnamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavısı Şaban Yılmaz'ın Yargıtay üyeliğine atanmasının ardından, Gürlek'in bu göreve getirilmesi dikkat çekti.

HSK Genel Kurulu'nda yapılan toplantıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’ın yanı sıra, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan Yargıtay üyeliğine seçildi. Ayrıca, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İDD Başkanı Cengiz Aydemir ve Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu yeni Danıştay üyeleri arasında yer aldı.

GÜRLEK'İN YARGILAMALARI VE KARARLARI

Akın Gürlek, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi ve ardından 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Muhaliflerin yargılandığı davalarda verdiği tartışmalı kararlarla dikkat çekmiştir. Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek beş ayrı suçtan yargılayarak 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmış; eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ise “terör örgütü propagandası” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası vermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararını uygulamayan Gürlek, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar vermiştir. Bu durum, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Gürlek’e yöneltilen eleştirilerle sonuçlanmış, Gürlek, Kılıçdaroğlu’na karşı 75 bin TL’lik tazminat davası açmış, ancak davayı kaybetmiştir.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir’de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Hâkim olarak farklı illerde görev yaptıktan sonra, 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Gürlek, yargı alanındaki kariyerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak devam edecektir.