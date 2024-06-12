Yozgat Sakarya İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Yafes Yesugay Erkekli, Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezinin yaptığı Türkiye geneli "Siber Zekâ" yarışmasında belirtilen sürede tüm soruları doğru yanıtlayarak ilkokul kategorisinde birinci oldu.

Merkez ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yuşa Kutay Erkekli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen Şiir Yarışmasında, ortaokul kategorisinde il birincisi oldu. Ayrıca okul sporları kapsamında düzenlenen "Modern Okçuluk" Yarışmasında da minikler erkek kategorisinde il birinciliğini kazandı.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda başarılarının hayatları boyunca devam etmelerini temenni etti.

Bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınkaynak, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, bundan sonraki katılacakları yarışmalarda başarılar diledi.