Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı. 28 Mayıs Pazar günü ise Yozgatlı vatandaşlar da cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmak için sandık başına gidecek.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi bu sabah saat 08.00 itibariyle başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı gereği bu sabah saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarına toplam 12 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar bu sandıklarda oy kullanabilecek.

YURT DIŞINDA VE GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yine Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

OYLAR ANKARA'DA TOPLANACAK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

YURT DIŞI OY VERME TARİHLERİ

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi. Daha önce bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.

Yurt dışında oy kullanma işlemleri başlayan yurt dışı, havalimanı ve gümrük kapıları ise şu şekilde;

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'te yaşayan Türk seçmenler, bu sabah itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için oy kullanmaya başladı. Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için dış temsilciliklerde ve gümrük kapılarında bugün başlayan oy verme işlemi sürüyor. Bosna Hersek'te yaşayan Türk vatandaşları, yerel saatle 08.00'den itibaren Saraybosna Büyükelçiliği, Mostar ve Banja Luka başkonsolosluklarında sandığa gitmeye başladı. Ülkede kayıtlı 2 bin 946 seçmen, yarın saat 22.00'ye kadar oy kullanabilecek.

KIRKLARELİ

Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak olan 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Azerbaycan'daki Türk vatandaşları Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda bin 349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmenin bulunduğu Azerbaycan'da oy kullanma işlemi 22 Mayıs saate 22.00'ye kadar devam edecek. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra oy pusulaları mühürlü odada koruma altına alınacak ve 23 Mayıs'ta Türkiye'ye gönderilecek.

SARP SINIR KAPISI

Türkiye'de ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi kapsamında yurtdışı seçmenler için Sarp Sınır Kapısı'nda oy verme işlemi başladı. Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Kafkaslara açılan Sarp Sınır Kapısında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanmaya başladı. Havalimanları ve gümrük kapılarında 20 Mayıs itibariyle başlayan oy verme işlemi 24 saat esasıyla 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

ÇİN

Çin'de yaşayan Türk vatandaşları, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci başladı. Çin'de yaşayan Türk vatandaşları yerel saatle 08.00'den itibaren Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'daki başkonsolosluklarda sandığa gitmeye başladı. 4 bin 337 kayıtlı seçmenin bulunduğu Çin'de oy kullanma işlemi yarın saat 22.00'ye kadar devam edecek. İHA