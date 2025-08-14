Yayımlanan kararlarla, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan toplam 185 general ve amiralin atamaları gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri’nde 119, Deniz Kuvvetleri’nde 35, Hava Kuvvetleri’nde 31 Atama

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 31 general ve amiral yeni görevlerine atandı. Bu değişikliklerle, TSK’nın komuta kademesinde önemli pozisyonlarda görev değişimi yapılmış oldu.

Öne Çıkan Atamalar

Atama listesinde, komuta kademesindeki kritik görev değişiklikleri dikkat çekti:

Orgeneral Bahtiyar Ersay, 1. Ordu Komutanlığı’na getirildi.

Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.

Orgeneral Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanlığı’na getirildi.

Orgeneral Levent Ergün, Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevine atandı.

Orgeneral Rafet Dalkıran, Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görevlendirildi.

Görev Devir Teslim Süreci Başlayacak

Atamaların ardından, önümüzdeki günlerde yeni görev yerlerine gidecek komutanların katılımıyla devir teslim törenlerinin yapılması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gerçekleşen bu atamalarla, komuta zincirinde yeni bir dönem başlayacak.