Toplantıya AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve AK Parti Yozgat İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“YENİ ZAFER ANITI DİKECEĞİZ”

Toplantı hakkında konuşan Milletvekili Akgül, “Haydi Bismillah. AK Parti Yozgat İl Teşkilatımızda; İl Başkanımız ve ilçe Başkanlarımızla bir araya gelerek; 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimleri için değerlendirme toplantısı yaptık. Türkiye Yüzyılı için; Doğru Zaman, Doğru Adam. Türkiye Yüzyılı parolasıyla çıktığımız yolda bizleri mahcup etmeyen aziz hemşehrilerimizle inşallah 28 Mayıs’ta da yeni zafer anıtı dikeceğiz ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız” ifadelerini kullandı.

“YENİDEN BİSMİLLAH”

Milletvekili Şahan da toplantı dolayısıyla açıklamada bulundu. Milletvekili Şahan, “Yeniden Bismillah. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimimiz için AK Parti Yozgat İl teşkilatımızda İl Başkanımız ve İlçe Başkanlarımızla durum değerlendirmesi yaptık. Türkiye Yüzyılı hedefiyle 14 Mayıs seçimlerinde rekor bir oyla destekleri esirgemeyen Yozgatlı hemşerilerim yeni bir Zafer için hazır. İlk gün ki aşkla yola devam; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor bir oyla yeniden seçeceğiz” dedi. Alpaslan Demir