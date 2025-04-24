Destek paketinin, özellikle Ramazan Bayramı sonrasında artan harcamalar nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilere katkı sağlaması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan ödeme desteği, sosyal yardımın ötesinde, ekonomik istikrarın korunmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ödemelerin, maaşını Ziraat Bankası ve VakıfBank’tan alan emeklilerin hesaplarına otomatik olarak aktarılması planlanıyor. Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlara, destek ödemeleri hızlı bir şekilde ulaştırılacak.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, bu tür desteklerin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi gündemde. Yapılacak ödemelerin, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekliler için hem moral hem de maddi açıdan önemli bir destek oluşturması bekleniyor.

KAMU BANKALARINDAN EMEKLİLERE NAKİT AVANS İMKANI

Öte yandan, Ziraat Bankası ve VakıfBank, emekli maaş müşterilerine yönelik 4.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans uygulamasını da devreye aldı. Nakit avanslar, herhangi bir kredi onayı gerekmeksizin ve faiz uygulanmaksızın emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

Başvurular dijital bankacılık kanalları ve banka şubeleri aracılığıyla alınabilecek. Bankalar, bu uygulamayı hem emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak hem de müşteri bağlılığını artırmak amacıyla hayata geçirdi. Avans kullanan emekliler, geri ödemeleri maaşlarından yapılacak otomatik kesintilerle gerçekleştirebilecek.