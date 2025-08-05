Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile taşıtlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) kapsamlı değişikliklere gidildi.

ÖTV Oranında Değişiklik

Yasaya göre bazı fosil yakıtla çalışan otomobiller ile hibrit araçların ÖTV matrah eşikleri ve oranları güncellendi. Yeni oranlar, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Kamyonet sınıfındaki ve azami yükü 3.500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtlarında ise ÖTV oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

Yerli Üretime ÖTV Muafiyeti

Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet ve motosikletlerin bazı kamu kurumları tarafından "milli savunma ve iç güvenlik" amacıyla ilk kez edinilmesi durumunda ÖTV alınmayacak. Bu kurumlar arasında Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı yer alıyor.

Ayrıca yerli üretimi olmayan ancak ihtiyaç duyulan hafif ticari araçlar da bu muafiyet kapsamına dâhil edilebilecek.

Cumhurbaşkanı’na açıkladı

Kanuna göre Cumhurbaşkanı, II sayılı listedeki mallar için ÖTV oranlarını ve matrah sınırlarını 3 katına kadar artırabilecek veya sıfıra kadar indirebilecek. Ayrıca motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesine göre araçlar arasında farklı oranlar belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanına tanındı.