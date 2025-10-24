Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen törende “Yüzyılın Konut Projesi” olarak adlandırılan 500 bin sosyal konut seferberliğini resmen başlattı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecek proje kapsamında, Yozgat dahil 81 ilde 500 bin yeni sosyal konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, projenin Türkiye genelinde geniş bir sosyal tabana hitap edeceğini ve dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere milyonlarca kişinin ev sahibi olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün yeni umutlarla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı heyecanlandıracak bir konut hamlesiyle İstanbul’dayız. Sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye için dönüm noktası olacak bir adımı atıyoruz. Hep birlikte ‘Ev Sahibi Türkiye’ diyeceğiz.”

Erdoğan, projenin “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Yüzyılın Konut Projesi” ile vatandaşların sadece konut sahibi olmayacağını, aynı zamanda şehirlerin daha güvenli, estetik ve yaşanabilir hale geleceğini ifade etti.

Yozgat dahil 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek.

TOKİ’nin yürüteceği proje kapsamında:

İstanbul’a 100 bin,

Ankara’ya 30 bin,

İzmir’e 21 bin,

Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin,

Hatay ve Diyarbakır’a 12 bin konut yapılacak.

Konutların tamamı yatay mimariye uygun, çevre dostu ve geleneksel Türk mimarisinden esinlenerek tasarlanacak.

Toplumun her kesimi için özel kontenjanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutlarda toplumun tüm kesimlerine özel kontenjanlar ayrıldığını açıkladı:

Şehit aileleri, gaziler ve engelliler için %5,

Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için %10,

Emekliler için %7,

Gençler (18–30 yaş arası) için %20 kontenjan ayrılacak.

Erdoğan, “Geleceğimizi gençlerle inşa ediyoruz. Bu projede gençlerimiz için özel bir pay ayırdık” ifadelerini kullandı.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen 6 Şubat depremlerini hatırlatan Erdoğan, afet bölgelerindeki vatandaşlar için özel bir düzenleme yapıldığını da açıkladı:

“Deprem nedeniyle başka illere giden vatandaşlarımızdan başvuru için yalnızca nüfus kayıt örneği veya 1 yıllık ikamet şartı aranacak. Bu kardeşlerimize de hayırlı olsun diyorum.”

Proje kapsamında ayrıca İstanbul’da 15 bin kiralık konut inşa edilecek.

Bu konutlar; memurlara, işçilere ve kentsel dönüşüm nedeniyle evi yıkılan vatandaşlara tahsis edilecek.

Konutlar, bölgedeki kira bedellerinin yarı fiyatına kiralanacak ve 3 yıllık sözleşmeyle verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konutların fiyatları ve ödeme koşullarına ilişkin de bilgi verdi:

Konut satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak.

%10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkânı sunulacak.

Aylık taksitler 6.750 TL’den başlayacak.

Başvurular 15 Kasım 2025’te başlayacak. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi yapılacak ve kazananlar için inşaatlar etaplar halinde başlatılacak.

Proje kapsamında 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceliğin henüz evi olmayan ailelerde olacağını vurguladı:

“Tapuda eşi veya çocukları üzerine kayıtlı evi bulunanlar bu aşamada başvuru yapamayacak. Amacımız, gerçekten ev sahibi olamayan kardeşlerimize bu imkânı sunmaktır.”

“Yüzyılın Konut Projesi”, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken Türkiye’nin konut politikalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Projeyle hem şehirlerdeki barınma sorununun çözülmesi hem de sosyal adaletin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda “Bu dev konut hamlesiyle geleceğimizi güvenli, modern ve dayanıklı şehirlerle inşa ediyoruz. Ev sahibi Türkiye hedefimize adım adım ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.