Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geleneksel güreş şampiyonlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi boy birincilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın geleneksel sporların yaşatılmasına büyük önem verdiği vurgulandı. Kabulde, güreş sporunun geleceği ve genç nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, kabul sonrası yaptığı açıklamada, “Federasyonumuzu ve şampiyonlarımızı nazik kabulünden ve geleneksel güreşlerimize verdiği destekten dolayı dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız” dedi.

Federasyon yöneticileri, son yıllarda devlet desteğiyle geleneksel güreşlerin ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın spora gösterdiği ilgiye teşekkür edildi.

Kabulde, Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin boy birincileri hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pehlivanlarla tek tek görüşerek başarılar diledi.