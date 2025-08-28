Buna göre, ülke toplam şeker A kotası geçen yıl olduğu gibi 2 milyon 910 bin ton olarak belirlendi.

Pancar şekeri A kotası: 2 milyon 837 bin 250 ton. Pancar şekeri B kotası: A kotasının yüzde 5’i olan 141 bin 863 ton. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası: Toplam A kotasının yüzde 2,5’i olan 72 bin 750 ton.

Karara göre Kayseri Şeker’in 2025/2026 pazarlama yılı kotası 3 bin 710 ton yükseltildi.

Şeker kotalarının geçen yılki seviyede sabit kalmasının sektörde istikrarın devamı olarak değerlendirildiği bildirildi.

Kayseri Şeker yetkilileri, belirlenen kotaların hem iç piyasanın ihtiyacını karşılamayı hem de şeker üretiminde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladığını vurguladı.