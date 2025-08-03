Cumhurbaşkanlığı tarafından Anadolu Üniversitesine bağlı olarak Açıköğretim Fakültesi düzeyinde 81 ilde 94 büro tarafından yürütülen iş ve işlemlerin otomasyon sistemine geçiriliyor.

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İş ve İşlemler Otomasyon Sistemi

Artık tamamen teknolojik imkânlarla yürütülmeye başlanmasıyla birlikte kamu yararının sağlanması ve kamu hizmetlerinin etkin, ekonomik ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili büroların kapatılmasına karar verilmiştir.

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YOBÜ'den uluslararası öğrencilere ev sahipliği
YOBÜ'den uluslararası öğrencilere ev sahipliği
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Anılan bürolarda çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından talepleri üzerine ilgili idareler atanacaklardır.

Kaynak: Haber Merkezi