Cumhurbaşkanlığı tarafından Anadolu Üniversitesine bağlı olarak Açıköğretim Fakültesi düzeyinde 81 ilde 94 büro tarafından yürütülen iş ve işlemlerin otomasyon sistemine geçiriliyor.

İş ve İşlemler Otomasyon Sistemi

Artık tamamen teknolojik imkânlarla yürütülmeye başlanmasıyla birlikte kamu yararının sağlanması ve kamu hizmetlerinin etkin, ekonomik ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili büroların kapatılmasına karar verilmiştir.

Anılan bürolarda çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından talepleri üzerine ilgili idareler atanacaklardır.