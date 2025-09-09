Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, nüfusu 30 bini aşan ilçelerde basit usulden gerçek usule geçilecek. Özellikle taksiciler, minibüsçüler, tamirciler, lokantacılar ve kuyumcular başta olmak üzere yüz binlerce esnaf yeni dönemde daha fazla vergi yüküyle karşı karşıya kalacak.

1 Ocak 2026’da Yürürlüğe Girecek

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca yapılan değişiklik, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki nüfusu 30 bini geçen ilçelerde uygulanacak. Bu ilçelerde faaliyet gösteren mükellefler artık basit usulden yararlanamayacak ve gerçek usul esaslarına göre vergilendirilecek. Düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaç Kişi Etkilenecek?

Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon vergi mükellefi bulunuyor. Bunların 1 milyona yakını basit usulde vergilendirilmekteydi. Yeni düzenlemeyle birlikte bu grubun önemli bir kısmı gerçek usule geçecek. Böylece hem vergi adaletinin sağlanması hem de devletin vergi gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Basit Usul ile Gerçek Usul Arasındaki Fark

Basit usul vergi mükelleflerine önemli avantajlar sağlıyordu. Defter tutma zorunluluğu bulunmuyor, gelir vergisi beyannamesi verilmiyor, satışlar KDV’den muaf tutuluyordu. Bu nedenle kazançları gelir vergisinden istisna olan esnaf, daha düşük mali yükümlülüklerle faaliyetini sürdürebiliyordu.

Gerçek usul ise daha kapsamlı yükümlülükler getiriyor. KDV, gelir vergisi, stopaj ve geçici vergi ödeme zorunluluğu bulunuyor. İşletmeler defter tutmak zorunda kalacak. Ancak bunun karşılığında gider faturaları vergiden düşülebilecek ve işletmenin mali yapısı daha şeffaf hale gelecek. Bu durum, bankalardan kredi kullanımı gibi finansal işlemlerde avantaj sağlayacak.

Avantajlar ve Zorluklar

Gerçek usulün avantajları

Daha adil ve şeffaf bir vergi sistemi

Giderlerin vergiden düşülmesi imkânı

İşletmenin mali yapısının net görünmesi sayesinde kredi çekmede kolaylık

Zorlukları

Daha fazla vergi ödenmesi

Defter tutma ve beyanname verme zorunluluğu

Muhasebe hizmetleri için ek maliyet

En Çok Etkilenecek Sektörler

Düzenlemeden doğrudan etkilenecek meslek grupları arasında taksiciler, minibüsçüler, oto tamircileri, lokantacılar, eğlence sektörü işletmecileri ve kuyumcular bulunuyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren esnaf, 2026’dan itibaren basit usulden çıkacak ve gerçek usule göre vergi ödemek zorunda kalacak.

Bu adım, uzun süredir tartışılan vergi adaletine yönelik önemli bir düzenleme olarak görülüyor. Vergi yükümlülükleri artacak olsa da kayıt dışılığın önlenmesi, devlet gelirlerinin artırılması ve piyasa şeffaflığının sağlanması amaçlanıyor.