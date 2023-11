Tahmini Okuma Süresi: dakika

Düzenlenen basın toplantısına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü hemşehrimizBekir Karacabey ve basın mensupları katılım sağladı.

Basın toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, 6 Kasım 2019 tarihinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleyerek bir çok ilke imza attık.2019 yılında; Çorum İlinde, 150 ha alanda, 3 bin vatandaşımızın katılımıyla, 1 saat içerisinde, 303 bin 150 adet fidan dikilmesi ile '1 saatte en fazla fidan dikme rekoru Guinnes tarafından resmi olarak tescillenmiştir. Bu rekor, ülkemizin bu alanda yaptığı çalışmaların uluslararası platformlarda da duyurulmasını sağlamıştır.2022 yılı Milli ağaçlandırma günü etkinliklerimizde Türkiye Yüzyılına Nefes mottosuyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 81 ilde yediden yetmişe yüzbinlerce kişinin katılımıyla 1023 lokasyonda 4 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturduk. Diktiğimiz fidanlarımızla Türkiye Yüzyılına nefes olduk. Bizler sadece ağaçlandırma çalışmalarıyla değil erozyon kontrolü, orman zararlılarıyla mücadele, orman yangınlarıyla mücadele, orman köylümüze verdiğimiz destekler ile her alanda ormanlarımızın korunması ve sürdürülebilirliği için 7/24 çalışmaktayız" dedi.

“GELECEĞE NEFES CUMHURİYETE NEFES”

2023 yılında her zamankinden daha heyecanlı bir şekilde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü karşıladıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, “Bu yıl toprakla buluşturacağımız her bir fidan bizlerin Cumhuriyete ve değerlerine olan bağlılığımızın birer göstergesi niteliğindedir. Her bir fidan Yeşil Vatana inancımızı temsil etmektedir. Değerli arkadaşlar bu yıl büyük bir coşkuyla 2023 lokasyonda “Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" oluyoruz. Geleceğimizin daha yeşil olması dileğiyle daha yaşanabilir, temiz bir çevre için vatandaşlarımızı 11 Kasım günü saat 11.11'de bulundukları illerdeki fidan dikim etkinliklerimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.