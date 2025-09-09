Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yıl sonunda duyurması beklenen TOKİ sosyal konut başvuru müjdesi, öne çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı son dakika açıklamasında sosyal konut başvurularının Ekim ayında başlayacağını duyurdu.

81 İlde Geçerli Olacak

“Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Trabzon’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki ay Yozgat dahil 81 ili kapsayacak dev sosyal konut projesini kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Normalde Aralık ayında duyurulması planlanan kampanyanın bir ay öne çekildiğini belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“81 ilimiz için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Kira fiyatlarının düşmesi ve dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut hayata geçirdik, bu projelerle 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Şu anda 280 bin sosyal konutun inşası sürüyor. Cumhurbaşkanımız gelecek ay tüm Türkiye’ye yeni müjdeyi açıklayacak. Kampanyada gençlerimize ve en az üç çocuk sahibi ailelerimize özel avantajlar sunacağız.”

Trabzon’a Özel Vurgulama

Bakan Kurum, Trabzon’da da hem merkez hem de ilçelerde sosyal konut projelerinin hayata geçirileceğini, böylece bölgede kiraların düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Alınacak

Sosyal konut başvurularının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekim ayında yapacağı açıklamanın ardından başlayacağı bildirildi. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak.