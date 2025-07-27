Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dar gelirli vatandaşlar için verdiği konut talimatını duyurdu. Yozgat dahil 81 ilde sosyal konut hamlesi yıl sonunda başlıyor.

Dar Gelirliye Kira Öder Gibi Ev Fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam’da düzenlenen “5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konut alanında verdiği yeni talimatı kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ev sahibi olmayacak tek bir vatandaşımız kalmayacak” sözünü aktaran Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlar için yılsonunda yeni bir sosyal konut projesinin başlayacağını açıkladı.

81 İlde Sosyal Konut Hamlesi

Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 670 bin sosyal konutun TOKİ ve Emlak Konut aracılığıyla inşa edildiğini belirterek, “Bu kapsamda 5 milyon dar gelirli vatandaşımıza güvenli yaşam alanları sunduk. Türkiye, 50 bin-100 bin sosyal konut, İlk Evim projesi, Yarısı Bizden kampanyası gibi atılımlarla vatandaşını destekleyen tek ülke” dedi.

Kentsel dönüşümün bir milli güvenlik meselesi olarak ele alındığını vurgulayan Kurum, şimdiye kadar 3,9 milyon konutun yenilendiğini ve milyonlarca vatandaşın yeni yuvalarına kavuştuğunu söyledi.

Deprem Bölgesinde Konut Seferberliği

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Kurum, “Deprem bölgesinde günde 550, saatte 23 konut inşa eden bir devletimiz var. Bu projelerde 200 bin emekçi kardeşimiz görev alıyor. Hamdolsun 250 bin konutu teslim ettik. Yılsonuna kadar 203 bin konut daha tamamlanacak. 2026 gelmeden tüm kardeşlerimiz evlerine kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Başvurular Yıl Sonunda Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda başlatılacak olan yeni sosyal konut projesiyle birlikte kira ve konut fiyatlarında düşüş beklendiğini söyleyen Kurum, “Çok net söylüyorum. Türkiye'de kira ve konut fiyatlarını düşürecek olan irade bu iradedir. Yılsonunda başlayacak projelerle dar gelirli vatandaşlarımız, gençlerimiz ve yeni evlenecek kardeşlerimiz ev sahibi olacak” dedi.

Yeni sosyal konut projeleri için başvuruların yılsonunda başlayacağı açıklandı.