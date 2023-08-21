Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'den dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "(Nijer) Anahtar rolümüzü nasıl oynarız, üzerinde duracağız. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun askeri müdahale kararını doğru bulmuyorum. İsveç'in NATO üyeliği) İsveç eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar… İstanbul için 1,5 milyon konutun dönüşümünü öngörüyoruz, bunun için boşa harcanacak vakit yok. Hiçbir çalışmayı ağırdan alacak durumumuz yok. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar. Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13’te 13 yaptı. Şimdi 14 de, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisinin çekilip gitmesi lazım. (Sahipsiz hayvanlar) Avrupa’da nasıl çözüme kavuşturulduysa aynı uygulamaları hayata geçireceğiz. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek görevimiz." AA