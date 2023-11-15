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AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batının desteğini alan İsrail katliamlarına 40 gündür devam ediyor. Hastaneleri, okulları kasıtlı olarak hedef alan İsrail bir şehri topyekun yok ediyor. Gönlüm ferah olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Buradan sesleniyorum Netanyahu’ya, sende atom bombası var mı yok mu? Ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol neye sahip olursan ol gidicisin. Her gün yüzlerce çocuk can verirken insan haklarından dem vuranlar tek kelime etmiyor" dedi.