Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 25 bin öğretmen atama sürecinin başlatıldığını duyurdu. Atamaların 10 bini Milli Eğitim Akademisi’ne yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğretmen adaylarını sevindiren bir müjde verdi. Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atamalarının 2025 yılında yapılıp yapılmayacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte belirsizlik sona erdi.

Açıklanan atama kararı, binlerce öğretmen adayı tarafından memnuniyetle karşılanırken, atama takvimi ve branş dağılımının önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.