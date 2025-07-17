Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamasında Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 20 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Alım süreci adliyeler ve cezaevlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları Belli Oldu

Adalet Bakanlığı’nın yapacağı personel alımı için başvuru genel şartları açıklandı. Adayların taşıması gereken temel şartlar şöyle sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirli suçlardan mahkûm olmamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini sürekli yapmaya engel akıl hastalığı bulunmamak.

Kadro Dağılımı

Zabıt Katibi Alımı

Zabıt katibi kadrolarına en az lise mezunları arasından alım yapılacak. Başvuru için bilgisayar sertifikası şartı kaldırıldı. Ayrıca yaş sınırı da artık uygulanmayacak. Adayların KPSS'den en az 70 puan alması gerekiyor. Mülakatlara KPSS puanına göre en yüksek puanlı 10 katı kadar aday çağrılacak.

Şoför Alımı

Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. 1 Ocak 2016 öncesi için en az B sınıfı, sonrası için ise en az D1 sınıfı sürücü belgesi şartı aranıyor.

Bekçi Alımı

En az lise mezunu olan adaylar başvurabilecek. KPSS’den en az 70 puan alma şartı bulunuyor.

Mübaşir Alımı

Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması ve KPSS’den en az 70 puan alması gerekiyor. İlgili ilanlardaki diğer özel şartlar da dikkate alınacak.

Güvenlik Görevlisi Alımı

En az lise mezunu olmak,

Silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak (başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden),

Erkeklerde en az 170 cm, kadınlarda en az 160 cm boyunda olmak,

Boy ve kilo arasında belirli bir orantıyı sağlamak,

KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı

En az lise mezunu olan adaylar arasından yapılacak alımda KPSS’den en az 70 puan alma şartı aranıyor. Ayrıca erkek adayların en az 170 cm, kadınların ise en az 160 cm boyunda olması gerekiyor. Boy ve kilo arasında 13’ten fazla, 17’den az fark bulunmamalı.

Başvuru Süreci Yakında Başlayacak

Başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Erdoğan’ın açıklamasının ardından başvuru ekranının kısa süre içinde açılması planlanıyor. Adaylar, alım ilanları yayımlandıktan sonra internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.