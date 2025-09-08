Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Plan (OVP), emeklilik sisteminde uzun yıllardır tartışma konusu olan “prim adaletsizliği”ne çözüm getirecek yeni düzenlemeleri içeriyor. Torba yasa kapsamında Meclis’e gelecek teklif ile birlikte yüksek prim ödeyen vatandaşların, düşük prim günüyle emekli olanlara kıyasla daha yüksek maaş almasının önü açılacak.

Prim Gün Sayısına Göre Adil Maaş Dönemi

Mevcut sistemde 5 bin 400 prim günüyle emekli olan bir vatandaşla, 11 bin prim günü dolduran bir vatandaşın aynı maaşı alması kamuoyunda sıkça eleştiriliyordu. Hatta birçok durumda 7 bin 200 gün prim ödeyenlerin, 9 bin gün üzerinden emekli olanlardan daha fazla maaş aldığına dikkat çekiliyordu. Yeni düzenleme ile bu adaletsizlik sona erecek, yüksek prim ödeyenlerin maaşları da daha yüksek olacak.

Resmi Açıklama

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede şu ifadeler yer aldı: “Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha uzun sürede istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek.”

Takvim Belli Oldu

Düzenlemenin 2025 yılının son çeyreğinde, yani ekim ayından itibaren Meclis’in açılmasıyla gündeme alınması planlanıyor. Yeni sistemle birlikte emeklilikte köklü değişikliklerin yapılması ve maaş bağlama kriterlerinin sil baştan düzenlenmesi bekleniyor.

Torba Yasa İle Gelecek

Emeklilikte adalet sağlayacak düzenlemenin yanı sıra, farklı emeklilik modellerinin de torba yasa kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Uzmanlar, yapılacak değişikliklerin hem sistemin mali sürdürülebilirliği hem de genç kuşakların emeklilik güvencesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.