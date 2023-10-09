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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin bu haberi beklediği bir dönemde müjdeli haberini paylaştı. Emeklilere kasım ayında 1 defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye ödeneceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında kamera karşısına geçerek, önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİYE KASIM AYINDA 5 BİN TL İKRAMİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin, kasım ayının ilk haftasında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını belirtti. Ancak çalışmaya devam eden emekliler bu ödeme hakkından yararlanamayacaklar.

Kabine toplantısı Beştepe'de yaklaşık olarak 4 saat sürdü ve toplantı sonunda yapılan bu açıklama emekliler arasında sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığınının elbette farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklilerimizi rahatlatack yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi. (Haber Merkezi)