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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının iyileştirilmesini bekleyen emekliler için önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayat pahalılığının vatandaşların yaşamını zorlaştırdığını ve enflasyonla mücadele için yeni yöntemler geliştirdiklerini belirtti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN BAZI ÖNEMLİ NOKTALAR

"Son dönemde artan hayat pahalılığı, vatandaşlarımızın canını sıkmaktadır. Bu sorun, birçok faktörün bir araya gelmesiyle meydana gelmiştir. Enflasyonun yol açtığı zorlukları aşmak için yeni programlar ve yöntemler uyguluyoruz. Bu, 85 milyon insanın kararlılığı ile mümkündür. Hayat pahalılığı, bazı alanlarda enflasyonla açıklanamayacak seviyelere ulaşmıştır ve fırsatçıların maskeleri düşmektedir."

Erdoğan, hükümet olarak aldıkları önlemlerin yavaşça etkisini göstermeye başladığını ve bu bağlamda emeklileri de unutmadıklarını söyledi:

"Emekli vatandaşlarımıza olan ödemeler kasım ortasında gerçekleşecek. Ayrıca, enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yeni yılda hayata geçireceğiz. Bu kararın emeklilerimiz için olumlu sonuçlar doğurmasını diliyorum."