Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve parti yetkilileri eşlik etti.

Erdoğan, kendisini "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları ve alkışlarla karşılayan Seçim Koordinasyon Merkezi görevlilerine hitaben, şunları söyledi:

"Öncelikle bu süreçte neticeyi alıp bunu merkezle paylaşmanız sebebiyle sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler kısa adı 'SAS' olan sistemimiz ile ülke genelinde tüm teşkilatımızı rahatlattınız. Bu belki de ilk deneyiminizdi. Bundan sonrasına da inşallah yerel seçimlerle yeni bir adımı daha güçlü olarak atmış olacağız. Tabii burada ciddi tecrübe edindiniz. Bu tecrübeyle birlikte yerel seçimlerde bu işi çok daha güçlü bir şekilde değerlendirme, neticeye bağlama imkanına sahip olacağız."

Seçim Koordinasyon Merkezi görevlilerine gayretlerinden dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Yerel yönetim seçimlerine şimdiden hazırlığa başlayacağız. Onun için de bu seçimlerde eksiklerimizi hemen çıkartıp bu eksikleri gidermek suretiyle de adımlarımızı atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir görevlinin isteği üzerine Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma yarışmasında birincilik kazanan görme engelli Hamza isimli gençle telefonda sohbet etti.

Erdoğan, Seçim Koordinasyon Merkezi görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. AA