Erdoğan, İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek amacıyla TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

“Yüzyılın Konut Projesi Başlıyor”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli’de düzenlenen “Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni”nde sosyal konut projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye genelinde 500 bin yeni sosyal konutun inşa edileceğini belirtti.

Erdoğan konuşmasında, “Önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yılbaşına kadar toplam 453 bin bağımsız konutu teslim edeceğiz” dedi.

Bedava ev vaadinde bulunan kesimlere de eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Bedava ev vereceğiz diyerek meydanlarda ahkam kesenleri bir daha görmedik. İzmir'de TOKİ'den iyi ev yapacağız diyerek başlattıkları proje hüsran oldu. Milleti dolandırıp yüzüstü bıraktılar. Şimdi mahkemede bunun hesabını veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“TOKİ, Vatandaşa Güvenli Konut Üretmeye Devam Ediyor”

TOKİ’nin bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut ürettiğini hatırlatan Erdoğan, “Kötüledikleri TOKİ, vatandaşa hesaplı ve güvenli konutlar inşa etmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut üreten TOKİ, yenilerini de yapacak. Yüzyılın konut projesini geçen açıkladık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki kira artışlarını dengelemek amacıyla TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası başlatacaklarını da duyurdu:

“81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Artık devlet olarak vatandaşımıza biz kiralık konut vereceğiz.”

“Deprem Bölgesine Pozitif Ayrımcılık Yapılacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da proje ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, Yozgat dahil 81 ilde başlatılacak 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bazı gruplara özel kontenjan ayrılacağını belirtti.

Kurum, “Şehit ve gazi ailelerimize, gençlere, engellilere, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize özel kontenjanlar ayıracağız. Deprem bölgesine, Hatayımıza, 11 ilimize pozitif ayrımcılık yapacağız” dedi.

Bu adımın yalnızca bir konut hamlesi olmadığını vurgulayan Bakan Kurum, “Hem konut fiyatlarını düşüreceğimiz hem kiraları dengeleyeceğimiz konut projesi hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başvurular Yakında Başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesine başvurularla ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağnı belirterek, “Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız” dedi.

TOKİ tarafından yürütülecek 500 bin sosyal konut projesine başvuruların kısa sürede e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.