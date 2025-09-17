“Tüm Detayları Açıklayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şu anda TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, yeni sosyal konut projelerinin detaylarının önümüzdeki ay açıklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konuşmasından Satırbaşları

TOKİ'nin 81 ilde arazi ve arsa araştırmalarının devam ettiği belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gureba’nın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz.

Türkiye Geneli, 280 Bin Sosyal Konut Yapılıyor

Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."