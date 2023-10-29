Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yerli ve yabancı ziyaretçi akın etti! Dolmabahçe'de 100’üncü yıl coşkusu Yerli ve yabancı ziyaretçi akın etti! Dolmabahçe'de 100’üncü yıl coşkusu

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 (Haber Merkezi)

Kaynak: İleri Gazetesi