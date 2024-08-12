Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut kimdir? İşte detaylar…

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut, 1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden lisans diploması aldı. Lisansüstü eğitimini ise Fransa'nın Paris şehrindeki Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladı.

MESLEKİ KARİYERİ

Yiğit Bulut'un medya kariyeri, Kanal 6, Kanal E ve CNN Türk gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yaparak başladı. Ayrıca Radikal, Vatan, Referans ve Star gibi gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. CNN Türk ekranlarında yayınlanan "Parametre" ve "Finans Analiz" programlarının yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendi.

Eğitim kariyerine de adım atan Bulut, bir dönem Doğuş Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Habertürk kanalında "Sansürsüz" isimli tartışma programını başlattı ve 2010 yılında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Bu görevini 3 Ocak 2012'ye kadar sürdürdü ve köşe yazarlığını sonlandırdı.

2012 yılında 24 TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine geçti ve bu görevde de 13 Temmuz 2013 tarihine kadar bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLIĞI

Yiğit Bulut, Temmuz 2013'te Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Başdanışmanlığı görevine atandı. 30 Ağustos 2014 tarihinde yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı olarak atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun da üyesidir.

9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Halen Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini sürdüren Yiğit Bulut, İngilizce ve Fransızca dillerine hakim olup bir çocuk babasıdır.