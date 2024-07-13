15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Turgut Aslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

1962 yılında Çorum'un Ortaköy ilçesinde doğan Turgut Aslan, Polis Koleji'ni 1981 yılında, Polis Akademisi'ni ise 1985 yılında dereceyle tamamladı. Komiser yardımcısı olarak başladığı kariyerinde, Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli'de çeşitli görevler üstlendi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün farklı birimlerinde de görev yaptı.

Görev süresi boyunca birçok başarı belgesi alan Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olarak atandı. Bu görevde, terör örgütlerine karşı özveriyle mücadele etti ve kahramanca görev yaptı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar bu görevde başarılı bir şekilde çalıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbeciler tarafından rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlar sonucu hayata tutunan Aslan, "gazi" unvanını aldı. Milli irade ve demokrasiyi savunmak için gösterdiği kahramanlık nedeniyle Devlet Övünç Madalyası ile onurlandırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Turgut Aslan, 2024 itibariyle 62 yaşındadır ve aslen Çorumludur.