Yozgat Hizmet Vakfı ve Risale-i Nur Meşveret Cemaati tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Malum olduğu üzere; ülkemiz seçim sath- mailine girmiş bulunmaktadır. Dâhili ve harici şer kuvvetler ve müfsit komiteler ihanet ve yıkımlarını, fesat ve iftiralarını, yalan ve dessas fikirlerini çok yoğun bir propaganda ile apaçık bir şekilde sürdürmekte; kalb-i külli ve vicdan-i umumide derin yaralar açmaktadırlar. 2023 Seçimleri sadece siyasi bir tercih meselesi değil devletimizin bekası, milletimiz ve Ålem-i İslam’ın selametiyle doğrudan ilgilidir. Bu itibarla 2023 seçimlerine dair tarz hareketimiz ile alakalı olarak aşağıdaki hususla, ehemmiyetine binaen, kamuoyunun nazar-ı dikkatine arz ediyoruz. Kahraman bir milletin ebedi bir medar- şerefi ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Camiini müzahrefattan temizleyip beş yüz sene devam eden asli hüviyetine çeviren, Mazide dinden tecerrüd ettinien maarifte Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebevi ve hatt Kur’an olan Osmanlıcanın müfredata konulmasına ve tesettur şiarının serbestiyetine vesile olan, Ittihad-i İslam için samimi gayretlerde bulunan, dunya mazlumlarının yanında durup. Ülkemize iltica eden her milletten mazluma ev sahipliği yapan, Kur’an-ı Azimüşsan’in yüksek ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur eseriern Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vasiyetine istinaden Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle tab ettinip neşrine vasta olan Memleketimizin maddeten ve manen terakki ve tealisi için azim ve gayretle çalıştığına şahit olduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne vatan, millet ve İslamiyet lehindeki hizmet ve gayretlerinden dolayı dua ediyor ve var gücümüzle destekliyoruz.” Haber Merkezi