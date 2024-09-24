Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Cuma günleri tatil olsun" kampanyası, hem öğrenciler hem de çalışanlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Elon Musk’ın X platformunda paylaşılan bir gönderi sonrası Türkiye’de de bu konu tekrar tartışmaya açıldı. Peki, Cuma günleri resmi tatil ilan edilecek mi? Bu konuyla ilgili gibi bir gelişme var mı?

ÇALIŞMA MODELİ DEĞİŞİYOR MU?

Türkiye’de şu anda beş günlük bir çalışma düzeni uygulanıyor, ancak bazı sektörlerde bu süre altı ya da yedi güne çıkabiliyor. Avrupa'da son dönemde çalışma saatlerinin kısaltılmasına dair tartışmalar, Türkiye'de de benzer bir ilgiye yol açtı. Dört gün çalışma ve üç gün tatil modeli özellikle gündemde yer bulmaya başladı. Ancak, Cuma günlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

ÜÇ GÜN TATİL MODELİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Dört gün çalışma ve üç gün tatil modeline ilişkin denemelerle ilgili haberler geçtiğimiz haftalarda medyada geniş yer buldu. Bu modelin hayata geçirilmesi durumunda, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil olacağı bir sistem öngörülüyor. Çalışanlar ve öğrenciler, bu modelin uygulanmasının dinlenme süresini artıracağını ve verimliliği yükselteceğini savunuyor. Ancak, şu an için Türkiye'de bu konuda somut bir adım atılmış değil.

CUMA GÜNLERİ HANGİ ÜLKELERDE TATİL?

Cuma günlerini resmi tatil ilan eden ülkeler ağırlıklı olarak İslam ülkeleri arasında yer alıyor. Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Umman gibi ülkelerde Cuma günleri tatil olarak uygulanıyor. Ancak, Türkiye’de şu an için böyle bir uygulama bulunmuyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sosyal medyada sıkça paylaşılan iddialara rağmen, Türkiye'de Cuma günlerinin tatil ilan edilmesiyle ilgili resmi bir çalışma olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Kamu kurumları, Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmaya devam ediyor. Dini ve milli bayramların dışında resmi tatillerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

Cuma günlerinin tatil ilan edilmesine dair sosyal medyada dolaşan iddialar şu an için gerçeği yansıtmıyor. Resmi tatil günlerinde bir değişiklik yapılması halinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor. Bu nedenle, konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.