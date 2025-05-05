Gerçek adı Oktay Yurtalan olan sanatçının hayatı, müzik kariyeri ve günümüzde ne yaptığı sosyal medyada merak konusu oldu.

Aslen İzmirli olan Ragga Oktay, genç yaşta Almanya’ya göç ederek müzik kariyerine burada başladı. Almanya’nın çok kültürlü yapısından ilham alan Oktay, Türkçe ve İngilizce dillerini harmanladığı parçalarla dikkat çekti. 1998 yılında yayınladığı “Çukulata Kız” adlı şarkı, sanatçının Türkiye’de tanınmasını sağladı ve onu kısa sürede geniş bir hayran kitlesiyle buluşturdu.

Reggae, ragga, dancehall ve pop türlerini bir araya getiren müzik tarzıyla bilinen Ragga Oktay, sahne performansı, renkli giyim tarzı ve özgün klipleriyle döneminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. “Tamam mı Devam mı” ve “Haydi Kalk Dans Et” gibi şarkıları da sanatçının bilinen diğer eserleri arasında yer aldı.

Zamanla sahne çalışmalarına ara veren Ragga Oktay’ın, günümüzde müzikten uzak, daha sakin bir yaşam sürdüğü biliniyor. Ancak nostaljiye ilgi duyan dinleyiciler sayesinde sanatçının adı zaman zaman sosyal medyada yeniden gündeme geliyor.

Ragga Oktay’ın kariyeri, Türkiye müzik tarihinde 1990’lı yılların renkli ve eğlenceli dönemine dair izler taşıyor. Sanatçının hayatı ve müzikal geçmişi, popüler kültür meraklıları tarafından hâlâ ilgiyle takip ediliyor.