Dün akşam saatlerinde İkitelli’de düzenlenen bir dernek sohbetinin ardından, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, etkinlik çıkışında saldırıya uğradı. Ünlü, saldırganın kendisine 'bulduğunuz yerde öldürün' şeklinde tehditler gönderildiğini açıkladı. Olay sırasında, Ünlü’nün boğazını sıkan kişi polis ekipleri tarafından hızlıca etkisiz hale getirildi.

Saldırının ardından Ünlü’nün resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli'deki bir dernekte sohbet yaptıktan sonra kalabalık cemaatin dua ettiği sırada, karanlıkta bir kişi tarafından müstehcen sözlerle birlikte darp teşebbüsünde bulunularak boğazı sıkıldı. Koruma ekibinin acil müdahalesiyle Hocaefendi kurtarıldı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri şahsı yakalayarak soruşturma başlattı" denildi.

CNN TÜRK’e açıklamalarda bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, daha önce DEAŞ tarafından tehditler aldığını belirtti. Ünlü, devletin kendilerine 10 yıl önce koruma tahsis ettiğini ve son olarak DEAŞ’ın Telegram kanallarında ‘bulduğunuz yerde öldürün’ şeklinde tehditler aldıklarını ve bu bilgiyi paylaşmadıklarını dile getirdi.

Ünlü, olay günü koruma ekibine gelen uyarılar doğrultusunda İkitelli’deki etkinliğe katıldığını ve konuşma sırasında bir kişinin boğazına saldırdığını ifade etti. Ünlü, saldırının ardından yüzünü göremediğini ve sağ tarafının biraz sıkıldığını belirtti. Ayrıca, DEAŞ’ın hedefi olduklarını ve durumun resmi makamlar tarafından açıklığa kavuşturulacağını vurguladı.