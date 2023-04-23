Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, Fatma Temel Turhan Ortaokulu bahçesinde devam etti.

Düzenlenen programa Yozgat Vali Vekil Adnan Kayık, Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı vekili Savcı Hilal Ekici, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, siyasi parti temsilcileri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, günün anlam ve önemine dair konuşma yaparak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Yazıcı burada yaptığı konuşmadı; “Ezelden beri hür yaşamış, gelecekte de hür yaşama azim ve karalılığında olan necip milletimizin, 103 yıl önce bu kararlılığı bir defa daha sergileyerek; Milletimizin, Atatürk’ün önderliğinde tutkuya dönüşen bağımsızlık mücadelesinde verdiği en önemli kararlardan birisi olan, TBMM’nin açılış yıldönümünü bir defa daha coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli bağımsızlık mücadelemizin başarıya ulaşmasını sağlamak için tek çözüm yolu olarak, milletin azim ve kararını, milletin egemenliğini, milletin iradesini dikkate alarak, yeni kurulan Türk Devleti’nin milli egemenlik ve milli irade temeline dayanmasının gerekliliği kaçınılmaz olmuştur. 1919 Amasya Bildirisi ile ilan olunan “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ilkesi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde de benimsenerek, 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ve yeni Türk Devleti’nin temel dayanağı olmuştur. Milli egemenlik iç görünüşü itibariyle milletin yöneticilerini seçmesiyle kendi kendini idare etmesi anlamına gelir. Bu bağlamda milli egemenlik, demokratik rejimi, yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu, dış görünüşü ile ise, milletin özgür ve bağımsız yaşamasını, dışa karşı millet birliğini ve bütünlüğünü ifade eder. Millet, kendisini oluşturan bireylerin toplamından farklı olarak, onların bir sentezinden oluşmuş, ortaya çıkmış, bağımsız bir kişiliği olan en gelişmiş toplum düzenidir. Egemenlik ise, milletin genel iradesidir. Bu irade üstün güç ve iktidar olarak millete aittir. Millet iradesi, milleti oluşturan bireylerin iradelerinin bir araya gelmesinden, kaynaşmasından ve sentezinden oluşmaktadır. Milli egemenlik, milletin bölünmez iradesidir. Milletin dahil edilmediği ve katılmadığı kararların milletin kişiliğini ve iradesinin yok sayılması anlamına geleceği bir gerçektir. Bu bağlamda milli egemenlik; milletin kaynaşması, karar sürecine katılması ve değer duygusu kazanması açısından da oldukça önemlidir. Atatürk’e göre, “Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması, ancak ve ancak tam ve kati manası ile milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır.” Bundan dolayı hürriyet, eşitlik ve adaletin dayanak noktası da milli egemenliktir. Milletin iradesinin kurumsallaşması ve hakim kılınmasını hedefleyerek, TBMM’nin açılış gününün, Atatürk tarafından sizlere bayram olarak armağan edilmesi çok anlamlıdır. Çünkü sizler, milletimizin neşe kaynağı ve umudusunuz. Sizlerin daha mutlu ve daha umutlu yaşaması en önemli sorumluluğumuzdur. Sizlere sevinmeyi hakettirenfedakar ve cefakar bir ecdadın torunları olduğunuzu asla unutmayın. Her gününüzün 23 Nisan gibi sevinç ve coşku dolu olması dileği ile hepinize saygılarımı sunuyorum.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve sergilenen gösteriler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından, okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi. Alpaslan Demir