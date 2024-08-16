Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Coşkun Yılmaz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapan Coşkun Yılmaz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına getirildi.

COŞKUN YILMAZ KİMDİR?

Coşkun Yılmaz, 1985 yılında Ordu İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1989'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında Felsefe, Arap Dili ve Edebiyatı ile Eğitim Bilimleri bölümlerinden de dersler aldı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nde "Siyasetnamelere Göre Osmanlılarda İktisadi Düşünce" teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında ise Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde "Osmanlılarda Siyaset ve Toplum Düşüncesi (XVI. ve XVIII. Yüzyıl Islahatnamelerine Göre)" teziyle doktorasını bitirdi.

PROFESYONEL KARİYERİ VE GÖREVLERİ

1988 yılında basın sektöründe çalışmaya başlayan Yılmaz, 1990-1991 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı'nda görev yaptı. Ardından özel eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Yılmaz, dergi, yayınevi, gazete, radyo ve televizyonlarda programcılık, yapımcılık, genel yayın yönetmenliği ve genel müdürlük görevlerinde bulundu. Ayrıca sinema, iletişim, organizasyon ve halkla ilişkiler alanında çeşitli kuruluşlarda iletişim danışmanlığı ve yöneticilik yaptı. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok kültür, sanat ve bilimsel projede koordinatör ve yönetici olarak görev aldı.

AKADEMİK KARİYER VE SON GÖREVLERİ

2012 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine başlayan Yılmaz, 1 Mart 2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görevlendirildi. 3. Turizm Şurası’nda Yerel Yönetimler ve Turizm Komisyonu’nda üye olarak görev alan Yılmaz, aynı zamanda İstanbul Kültür Çalıştayı’nın koordinatörlüğünü yürüttü. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Evliya Çelebi Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyesi olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.