Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti.

Ziyarette, sektörle ilgili güncel konular üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Başkan Coşar, Akay’ın nazik ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Coşar, “Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Akay ile sektörün ve güncel gelişmelerin üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisiyle bu tür verimli görüşmelerin iki taraf için de faydalı olduğunu düşünüyorum.

Nazik ev sahipliği ve sıcak karşılamaları için kendisine teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretler, işbirliği ve bilgi alışverişimizi güçlendiriyor. Gelecekte de bu tür işbirliklerinin devamını umuyorum” dedi.